Житомирский школьник провел эксперимент со „свеженькими” деньгами

В Житомирской области правоохранители задержали несовершеннолетнего фальшивомонетчика.

Об этом УНИАН сообщила специалист Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

По ее словам, изготовив фальшивые деньги самым простым способом при помощи сканера и компьютера, а затем, распечатав их на принтере, 16-летний житель села Ивановичи Житомирской области решил проверить, удастся ли ему что-то приобрести за «свеженькие» деньги и зашел в продовольственный магазин в поселке Красноармейск. За продукты питания юноша рассчитался двумя купюрами номиналом 50 грн. Однако их подлинность вызвала сомнение у продавщицы. Пока она определялась с их качеством, юноша беспрепятственно покинул помещение магазина.

Убедившись в том, что деньги все же фальшивые, продавщица сразу сообщила об этом факте работникам милиции. Стражи порядка оперативно установили личность фальшивомонетчика и задержали его.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст.199 ч.1 (изготовление и сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот) Уголовного кодекса Украины.

Сколько еще купюр украинских гривен удалось подделать школьнику и были ли факты сбыта, установит следствие.