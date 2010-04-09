Большинство населения этой страны - рабы, им нравится, когда о них ноги вытирают

Памятник Сталину - гениальная идея! Кто сказал, что крымским советско-российски ориентированным пенсионерам не хватает ума и совести? Это далеко не так... И если бы еще они вслед за Запорожьем решили поставить памятник Сталину, то видимо, туристы в садо-мазо костюмах, вечеринки бы организовывали, жертвоприношения человеческие, в геноцид игрались, песни пионерские пели - это же и медиа зарубежные подтянутся, станут Крым прославлять! А уж как все закрутится, и щи рекой потекут, вокруг памятника Сталину целый парк развлечений строить начнут. Тут вам и Гитлер будет с глазами вдохновенными, и Пол Пот с прищуром, и Муссолини (его подвесят, может, для пущего эффекта - это уже от художественного вкуса нашей культурной власти будет зависеть), и медиа-проект запустится еще. Там фотошопом раздутые от голода тела украинских детей будут переделываться в счастливых октябрят в шортиках, что будут благодарить "таварища Сталина за наше щастливое децтво", а улыбающиеся татарчата будут песни писать в честь выселения их родителей с "исконнава русскава палуострова".

А если серьезно, то у нас на глазах и благодаря нашей яловости Украина медленно превращается в варварскую, тоталитарную недоРоссию, и совком в воздухе попахивает, как трупом хромой кобылы в червях. Интересно, сколько еще этот народ будет терпеть сегодняшнюю напрочь антиукраинскую власть, прежде чем прибегнет к решительным шагам. Сколько еще БТРов нужно поставить под окна книжных магазинов, как перед "Сяйвом"? Сколько журналистов должна забить милиция до полусмерти, чтобы в головах людей что-то шелохнулось и толкнуло к действию?

Хотя надежды маловато - большинство населения этой страны таки хохлы, рабы, которым по нраву, когда о них ноги вытирают. И как увеличить удельную часть украинцев (это понятие широкое, оно включает и другие этносы, которые живут на этой территории, - чтобы думал каждый человек самостоятельно и достоинство свое за подачки не продавал) - пока не очень ясно.

Ирэна Карпа