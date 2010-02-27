Стремительно выросли цены на продукты в Запорожье

Запорожская областная власть призывает население не покупать продукты по спекулятивным ценам.

Соответствующий призыв к жителям области был озвучен на совещании в ОГА заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации Александром СИНОМ.

А.СИН заявил, что несмотря на то, что на сегодняшний день "нет объективных причин для того всплеска цен, который наблюдается в торговле, ситуация с ценами в Запорожской области стала неуправляемой".

"Это просто спекулятивные проявления. Я обращаюсь к населению: давайте мы тоже дадим оценку данной ситуации и перестанем покупать гречку, на которую на еженедельно поднимают цену на 20%", - заявил А.СИН.

Согласно официальным данным Запорожской ОГА, на сегодняшний день в регионе наблюдается рост цен "практически по всем позициям".

Для стабилизации ситуации на рынке продовольственных продуктов замгубернатора поручил руководителям всех районов ежедневно проводить ярмарки по продаже продтоваров и таким образом влиять на уровень цен. Так же принято решение приглашать в Запорожскую область предприятия пищевой промышленности из соседних регионов и "привлекать именно тех производителей, которые завозят дешевую продукцию".