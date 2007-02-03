На дороге Крыжополь-Ямполь столкнулись два легковых автомобиля

В пятницу в 15.40 неподалеку от села Городковка Крыжопольского района Винницкой области на автодороге Крыжополь-Ямполь столкнулись легковые автомобили «Опель-кадет» и «ВАЗ-2106».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП пострадали шесть человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Крыжопольскую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и 127, - травмированы.