Насколько украинским будет Президент Украины?

Все в жизни когда-то делается впервые. В результате выборов 2010 года Украина впервые получит Президента, который родился не в селе, а в городе, к тому же даже не является совершенно этничным украинцем (не будем здесь углубляться в генеалогические древа обоих претендентов).

Как известно, все трое прежних президентов – Кравчук, Кучма и Ющенко – является выходцами из украинской глубинки, из села, жили на своей малой родине вплоть до окончания средней школы и уже потом отправлялись в далекие миры, поступали в институты, женились, делали карьеру, меняли местожительство.

В любой, даже очень развитой стране, заметна разница между городским населением и крестьянами, теми, кто постоянно живет в сельской местности, занимается сельскохозяйственным производством. Конечно, в наше время, когда массы людей мигрируют и во всепланетном масштабе, и внутри стран, это отличие несколько нивелируется, и все же остается – в одежде, манере говорить, во вкусах и привычках.

Например, каждый, кто учился в наших вузах, жил в общежитиях, почти безошибочно мог определить географическое происхождение своего однокурсника...

Можно сказать, что культура каждого народа разделяется на два подвида: городскую и сельскую. Украина издавна считалась аграрной страной с преобладанием сельского населения, соответственно, фундаментальные основы нашей культуры, языка и в целом национального характера спрятаны там – по хуторам и селам, в степях и лесах, на полях и горах.

Прежний сельский житель, который перебрался в город, всегда оказывается перед необходимостью адаптироваться к новой среде, подстраиваться к ней. Город чужой и даже враждебен бывшему «селюку», и он всегда будет ностальгировать по родному дому.

В Украине же к этому еще и добавляется языковой дискомфорт, говорить в троллейбусе надлежит на суржике – иначе, чем дома...

Кстати, эта адаптогенность, некоторая сервильность чувствовалась у всех трех наших президентов-крестьян, хотя и с вариациями.

Кравчук пытался пробежать между каплями, склонен был говорить то, что от него хотели услышать. Кучма обнаруживал готовность строить что угодно, только скажите. Ющенко, как известно, напрашивался в сыновья к нему, заглядывал в старые ларчики, ища ответа на современные вызовы.

Нынешние два претендента на кресло Президента свободны от ощущения Рода и других условностей, которыми обставлены особенности сельской жизни.

Янукович, хоть и ездил в сентиментальное путешествие в Беларусь искать там свои родовые могилы, однако это больше рассчитано на электорат, а не вытекает из какой-то внутренней потребности. Здесь в Украине он ни за чем ностальгировать не будет, у прежних гетьманов советов не будет спрашивать. Его избиратели – пролетарского пошиба, без роду, без племени, для которых, как известно, родины нет.

Тимошенко вообще можно считать ярким представителем эпохи глобализации, хоть она и настойчиво позиционирует себя едва ли не как самая украинская украинка. То обстоятельство, что за нее голосует преимущественно сельская Украина, является парадоксом, следствием работы ее команды. Украинство Тимошенко выглядит чем-то ненужным для того электората, который разговаривает типа по-русски (в действительности на суржике), слушает “Владимирский централ” и медленно переваривает то, что медленно говорит Янукович.

Кучма, как известно, не чуждался называться хохлом, Ющенко, напротив, выжимал это из себя. В то же время и Юлия Владимировна, и Виктор Федорович никогда не почувствуют себя хохлами или, напротив, не хохлами – для них нет такой дилеммы, их это не волнует.

Для них обоих, так по крайней мере кажется, Украина действительно – единое большое государство, которое нужно взять полностью, а не по кусочкам.

И возможно в этом есть свой исторический смысл – если уже этнические украинцы, влюбленные в свой родной дом, не смогли как следует руководить Украиной, то теперь пусть посмотрят, как это будут делать их антиподы. Даром что не украинцы – наш лес, наши и волки.

Олег Савицкий