Ющенко поручил Кабмину организовать 350-летие гетмана Полуботка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по празднованию в 2010 году 350-летия со дня рождения гетмана Павла Полуботка.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента, обнародованном на официальном веб-портале главы государства.

К работе должна быть приобщена Национальная академия наук Украины.

Указом предусмотрено, в частности, установление памятника Павлу Полуботку в Чернигове, а также памятных знаков в поселке Любече Черниговской области. Также поручено провести работы по реставрации и музеефикации имения Павла Полуботка в Любече, а также провести архитектурно-археологические исследования бывшей усадьбы Павла Полуботка в Чернигове.

В плане мероприятий следует предусмотреть проведение в Чернигове международной научно-практической конференции, посвященной Павлу Полуботку и его деятельности, а также тематических конференций, круглых столов, исторических чтений в других населенных пунктах.

Кроме того, поручено организовать проведение в учреждениях культуры, общеобразовательных, высших, в том числе военных, учебных заведениях, воинских частях тематических мероприятий, посвященных событиям, связанным с жизнью и деятельностью Павла Полуботка; издание научных и научно-популярных книг, сборников документов и материалов, посвященных жизни и деятельности гетмана.

На правительство возложена задача обеспечить соответствующее финансирование памятных мероприятий.

Отдельным пунктом указа предусмотрено изучить также вопрос о названии или переименовании улиц, проспектов, площадей в населенных пунктах Украины, воинских частей, учебных заведений в честь гетмана Павла Полуботка.