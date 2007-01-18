Кушнарева похоронят рядом с могилой Масельского

18 и 19 января в Харькове пройдет прощание с народным депутатом Украины Евгением КУШНАРЁВЫМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, церемония прощания начнется в четверг, 18 января, в 20.00 в Благовещенском кафедральном соборе (Украинской православной церкви Московского патриархата – УНИАН) и будет продолжаться до 7 часов утра пятницы.

19 января с 9.00 до 12.30 в помещении Харьковского оперного театра (ул.Сумская, 25) состоится гражданская панихида.

Как сообщал УНИАН, городскую комиссию по организации похорон возглавил Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН.

18 и 19 января в Харькове объявлен траур.

Ожидается приезд в Харьков премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который прервал свой визит в Турцию, а также членов Кабинета Министров, депутатов Верховной Рады Украины.

Похоронят Е.КУШНАРЁВА 19 января в 13.00 на 2-м городском кладбище на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского.

Е.КУШНАРЁВ скончался 17 января в 13.45 в больнице города Изюм Харьковской области в результате полученного накануне на охоте огнестрельного ранения.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.КУШНАРЁВ родился 29 января 1951 года в Харькове. Образование: Харьковский инженерно-строительный институт (1968-1973), инженер-механик.

С декабря 1996 по 23 ноября 1998 занимал должность руководителя Администрации Президента Украины. С 27 октября 2000 по декабрь 2004 был председателем Харьковской областной государственной администрации.