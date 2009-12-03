ГАИ отобрала лицензии у 15 автошкол
Коломиец дал пресс-конференцию
|Сергей КОЛОМИЕЦ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.
По его словам, такие проверки будут продолжаться и в дальнейшем, в частности, - в следующем году.
Продолжая тему подготовки водителей, С.КОЛОМИЕЦ отметил, что во время проверок оказалось, что "явка на экзамены составляет 40-48%, а когда мы начали уделять больше внимания, то оказалось, что процент тех, кто сдал экзамены, уменьшился с 70 до 40 процентов...”.
Как сообщал УНИАН, 22 октября С.КОЛОМИЕЦ сказал, что «через месяц начинается аккредитация в ГАИ всех заведений, осуществляющих подготовку водителей», заметив, что сейчас наблюдается достаточно низкий уровень подготовки.