Задержана группа, пытавшаяся подчинить себе маршрутки в Киеве

Работники уголовного розыска Киева задержали группировку вместе с его лидером по кличке "Бабай", которая на протяжении года пыталась подчинить себе столичных перевозчиков пассажиров путем угроз и препятствования их деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, в состав группировки входило четверо жителей столицы.

Как отметили в милиции, "они предлагали перевозчикам определенные условия (какие именно - в главке пока не уточняют), а в случае отказа их выполнить угрожали физической расправой, блокировали транспортные средства на маршруте, прокалывали им колеса и т. п.".

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.206 (препятствование хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.