Зачем Черновецкий выкручивает лампочки в подъездах и мусорит на тротуарах?

Утро... Отлепил жвачку со стены лифта… Свежая реклама-наклейка на стене – «Настоящий Интернет»… Кругом кучи мусора… Все в порядке, я дома…

Мнение

Достаточно сложно написать что-то новое на заезженную тему. Но хочется сказать пару слов в защиту Черновецкого. Итак, что мы имеем...

Киев парализовал транспортный коллапс. Езда на машине не приносит удовольствия. Общественный транспорт часами простаивает в пробках. Все привыкли дышать выхлопными газами в многочасовых пробках. Даже на тротуарах нет места пешеходам, там стоят (почему-то) машины. Одна радость, красивых машин стало больше.

Киев утопает в мусоре. Говорят, к хорошему привыкаешь быстро. Похоже, что к плохому тоже. Никто уже не замечает, что вокруг ужасно грязно. Что на тротуарах и дорогах много мусора. Что строительный мусор не вывозится, а просто лежит возле домов.

Киев утратил столичный лоск, многие региональные центры выглядят на порядок чище и держат свой неповторимый Стиль. Можно, как пример, привести областные центры – Черновцы, Одессу, Донецк, в которых жители заботятся о своем городе.

Рыба гниет с головы. И Черновецкого тут не вспомнить нельзя.

Он продолжил давнюю украинскую традицию кумовства. В руководстве города, в основном родные и близкие знакомые. Плохо… Лучше, когда специалисты управляют городом.

Черновецкий слаб. Он не устранил тотальную коррупцию в столичной власти. Например, тендеры на услуги, странно, выигрывают все те же компании. Все управления мэрии дружат с КРУ, хотя, по определению, они должны быть злейшими врагами.

Черновецкий, мягко говоря, не смог противостоять дерибану земли. Никогда еще продажа участков не приобретала таких размахов, как при Михайловиче. Ну как он может отказать, например, высокому чину из правительства или Секретариата?

Резюме: Леонид Михайлович никакой не космонавт. Он всего лишь слабый человек, жертва обстоятельств и несовершенной системы.

Киевляне тоже слабы. Им не под силу поддерживать порядок в своем доме.

Кто виноват в том, что киевляне сами превращают свой город в помойку? Вряд ли мэр мешает выполнить каждому из них свой, пусть не гражданский, но человеческий долг и если не сделать мир лучше, то хотя бы не портить то, что есть. Они не могут навести порядок (подмести и вымыть пол) в своем подъезде сами (как это делают в глубинке). Они не могут наклониться и убрать после себя мусор на пикнике в лесу или на набережной.

Какие непреодолимые силы мешают обычному киевлянину собрать после себя мусор или просто выбросить бычок от сигареты в урну? Может, сила гравитации, воздействующая на тару из-под продуктов и прочий мусор?

Наверное, таким образом киевляне мстят судьбе и лично мэру за увеличенные коммунальные платежи, за пробки на дорогах, неудачную личную жизнь и несбывшиеся мечты юности.

Сложно узнать Киев. За последние 8 лет, что я здесь живу, город деградировал и утратил свою неповторимую ауру.

Уже давно нет чистых улиц. Есть сплошной гадюшник, есть оклеенные рекламным самиздатом столбы и деревья.

Очень мало осталось тихих зеленых зон, но везде, в каждом дворе, – парковки на газонах.

Очень мало уцелевших фасадов старых домов. Пережившие войны и тоталитарный режим, они не выстояли перед натиском эволюционировавших киевлян. Бывшее лицо матери городов русcких обезображено кондиционерами, цыганскими балконами и облупленной штукатуркой. Есть десятки тысяч рекламных плоскостей, уже буквально мешающих ходить жителям славного города Киев.

Кто мешает прекратить самовольную расклейку объявлений? Ведь на них указаны все контактные данные фирм. Они всюду – в метро, на каждом столбе, на разделительных стойках, отбойниках и деревьях.

Кто мешает ужесточить штрафы за выбрасывание мусора? А если еще и обеспечить премию наряду ППС, поймавшему такого нарушителя, скажем, 40% от штрафа, то, уверен, на такие дежурства еще долго сотрудники милиции будут отправляться с удовольствием.

Кто мешает, например, заводу «Оболонь» подчистить окрестности? Тлетворные горы результатов культурного общения киевлян с природой на берегу Днепра, возле «Оболони» – не самая лучшая реклама пиву, «сваренному на «чистейшей артезианской воде». Можно, например, выделить премию сотрудникам милиции, отлавливающим таких нарушителей, организовать призы для школьников за очищенние от мусора набережной.

Почему отменили в школах уборку своей территории? Ведь именно в детстве формируется мировоззрение ребенка. Если он с первого класса наводил порядок в своем районе, вряд ли позволит кому-то мусорить. Например, посадил школьник несколько деревьев возле своего дома на субботнике. Как вы думаете, позволит он кому-то заезжать машиной на клумбу после этого?

Еще вариант – награждать премиями папарацци, ловящих киевлян в момент асоциального поведения. А самые яркие снимки размещать как социальную рекламу на бордах. Думаю, многие, прежде чем выкинуть бычок на тротуар или загнать машину на газон, задумаются, стоит ли.

…Утро… Отлепил жвачку со стены лифта… Свежая реклама-наклейка на стене – «Настоящий Интернет». На первом этаже кто-то выкрутил лампочку. Возле дома уборщица, матюгаясь, пытается подтянуть мусорный бак по клумбе к парадному (подъезд закрыт чьей-то машиной)... Остановка, свежие самоклейки на столбах (евроокна, снимаю порчу, курсы английского)… Кругом кучи мусора… Все в порядке, я дома.

Киевляне упали и пока не спешат подниматься.

Владимир Змаженко, Киев