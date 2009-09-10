Милиция ищет владельца сумки с 30 кг ртути

В Дружковке Донецкой области милиция ведет поиски владельца сумки, в которой обнаружено около 30 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сумка с ртутью была найдена в районе клуба по ул. Театральной. Открыв сумку, работники милиции выявили в ней 10 резиновых емкостей, в которых находилась ртуть.