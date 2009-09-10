Милиция ищет владельца сумки с 30 кг ртути
23:44, 10 сентября 2009Разное
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Сообщение из Донецкой области
В Дружковке Донецкой области милиция ведет поиски владельца сумки, в которой обнаружено около 30 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сумка с ртутью была найдена в районе клуба по ул. Театральной. Открыв сумку, работники милиции выявили в ней 10 резиновых емкостей, в которых находилась ртуть.
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