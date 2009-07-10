Коммуна выкупила замок, где вырос Экзюпери

Администрация французской коммуны (низшая административно-территориальная единица Франции) Сен-Морис-де-Реман (Saint-Maurice-de-Remens) выкупила у Лиона замок, в котором вырос писатель Антуан де Сент-Экзюпери, сообщает AFP.

По словам представителя властей Лиона, стоимость сделки составила 950 тысяч евро. Ожидается, что в замке будет учрежден музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Точная дата его открытия пока неизвестна.

В 1932 году семья писателя продала замок школьному учреждению Лиона. В 1997 году его выкупили структуры, близкие к занимавшему тогда пост министра обороны Франции Шарлю Мийону. Впоследствии, в 2005 и 2007 годах эта сделка была аннулирована.

Антуан де Сент-Экзюпери родился в 1900 году в Лионе, в 1925 году стал пилотом, летал на почтовых линиях, был испытателем, а с середины 1930-х гг. выступал как журналист. Среди самых известных его книг: "Южный почтовый", "Ночной полет", "Земля людей", "Маленький принц". В 1943 г. 43-летний, неоднократно перенесший аварии Экзюпери, добился зачисления в армию и в 1944-м пропал без вести, выполняя разведывательный полет.

В 2004 году обломки самолета Lockheed Lightning P-38, на котором, предположительно, совершал полет де Сент-Экзюпери, были обнаружены на дне Средиземного моря.

Лента.ру