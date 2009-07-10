В ДТП пострадали Таврия, МАЗ, трактор и маршрутка

В Сумском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы четыре человека.

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Сумской области Светлана КОРНИЦОВА, в 12.00 на автодороге «Батурин – Конотоп – Сумы» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Таврия» следовал в направлении областного центра и при этом буксировал другой автомобиль. Вдруг трос оборвался и именно в это время в попутном направлении следовал грузовой автомобиль «МАЗ», перевозивший в полуприцепе незафиксированный трактор. Во избежание попутного наезда, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В это время в село Степановка следовала пассажирская маршрутка «Рута», в салоне которой находилось19 пассажиров.

Лобового удара удалось избежать, однако грузовик все же ударился в микроавтобус. В маршрутке вылетели все боковые окна. Обломки стекла посыпались на пассажиров. В результате этого два парня и две девушки получили травмы.