На Майдане ищут бомбу: Президиум ФПУ эвакуировали

В Киеве из-за сообщения о минировании здания проведена эвакуация участников заседания Президиума Федерации профсоюзов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

По его информации, сегодня, 24 июня, в Киеве, в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности, 2, начал работу Президиум Федерации профсоюзов Украины.

В повестке дня стоят вопросы об актуализации Соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Украины и Госгорпромнадзором в осуществлении государственного надзора и общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, об итогах Всеукраинского конкурса на лучший коллективный договор за 2008 год, об образовании центра независимых экспертиз ФПУ по вопросам охраны труда, о реализации конституционного права на жилье и обеспечение жильем граждан, которые нуждаются в социальной защите со стороны государства.

Во время работы Президиума поступило анонимное сообщение о минировании Дома профсоюзов, сообщает медиа-центр ФПУ.

После прибытия взрывотехнической службы и представителей МЧС была проведена эвакуация участников заседания Президиума, работников аппарата ФПУ и ее членских организаций.

Продолжается проверка здания, сообщает ФПУ.