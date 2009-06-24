В украинских музеях очень мало окимоно

По случаю юбилея Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко коллекционер, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН подарит музею 12 окимоно из собственной коллекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, предметы, которые А.ФЕЛЬДМАН передает музею, представляют искусство японских и китайских резчиков конца ХІХ – первой половины ХХ века.

В украинских музеях окимоно – японская миниатюрная скульптура, вырезанная из кости или отлитая из бронзы, – представлено лишь единичными образцами. Даже самая значительная отечественная восточная коллекция - Музея Ханенко - до сих пор имела лишь несколько подобных экземпляров.

В этом контексте заведующая отделом искусства Востока музея Галина БИЛЕНКО отметила, что факт поддержки государственного музея частными коллекционерами не может не радовать, и то, что давно стало нормой на Западе, постепенно укореняется и в Украине.

В сообщении также отмечается, что А.ФЕЛЬДМАН собирает окимоно уже более 15 лет, и по его замыслу, первый взнос в коллекцию Музея Ханенко должен продемонстрировать жанровое разнообразие миниатюрной пластики Востока.

Окимоно по оформлению и сюжетам бывает похоже на нэцкэ, но в окимоно нет отверстия для шнура. Сегодня самые яркие образцы окимоно находятся в Национальном музее в Токио, лондонском Музее Виктории и Альберта, краковском Центре японского искусства и других больших музеях и частных собраниях.