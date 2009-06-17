Тимошенко в Люксембурге (фото)

Украина и Европейский Союз сегодня утвердили Повестку дня ассоциации – новый инструмент практического сотрудничества Украины и Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на 13-ом заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, состоявшемся в Люксембурге сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Это ключевой документ, который был сегодня утвержден и который, по сути, дает новую дорожную карту и поднимает наше сотрудничество на принципиально новый уровень. Наше сотрудничество будет происходить по всем секторам, которые определены этой повесткой дня», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила надежду, что до конца года может быть подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Повестка дня ассоциации должна заменить собой План действий Украина-ЕС, который был практическим инструментом сотрудничества в рамках выполнения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Проект Повестки дня состоит из двух частей: стратегической и операционной. В стратегической части, в частности, содержится общее описание состояния отношений Украины и ЕС, начиная с получения Украиной независимости в 1991 году.

Фото Александра Прокопенко /POOL /УНИАН