Фестиваль "Дни Иерусалима в Киеве" объявил кинопрограмму

16 ноября в рамках «Дней Иерусалима в Киеве» стартуют показы кинопрограммы фестиваля, в которую вошли четыре фильма, снятые в Израиле. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине.

Фестиваль «Дни Иерусалима в Киеве» пройдет в честь 50-летия объединения города. Фильмы, отобранные в программу киносекции, были отмечены национальными премиями и участвовали в международных киносмотрах класса А. Показы в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver могут посетить все желающие – доступ на сеансы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте. Старт регистрации – 13 ноября.

Откроет фестиваль драма «Подмостки» о парне, который ищет себя, в то время как его авторитарный отец видит в сыне наследника своего строительного бизнеса. Лента Матана Яира была номинирована на 7 премий Израильской киноакадемии и была удостоена звания лучшего израильского фильма на Иерусалимском кинофестивале.

Другой фаворит израильского «Оскара» – картина «Вифлеем» о взаимоотношениях офицера секретной службы и его палестинского информатора. Триллер Юваля Адлера получил премии за лучшие фильм, режиссера, сценарий, кастинг, монтаж и актера второго плана.

Хоррор «Иерусалим» покажет зрителю библейский апокалипсис в древнем городе: главные герои фильма приезжают на каникулы, и оказываются в эпицентре кошмара.

Для детей в программе фестиваля запланирован дневной сеанс, на котором будет показано семейное фэнтези «Абулеле». Название фильму дало волшебное мохнатое чудовище, которое с помощью новых друзей пытается вернуться домой. Лента была представлена ​​в детской программе Международного кинофестиваля в Торонто, где удостоилась специального упоминания.

После 20 ноября активисты и руководители киноклубов могут провести фестиваль в своем городе в рамках проекта «Артхаус Клуб». Для этого нужно подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com.

В рамках «Дней Иерусалима в Киеве» 14 ноября состоится концерт «Иерусалимского квартета» в Национальной Филармонии Украины; 19 ноября известный шеф Ави Леви будет готовить блюда израильской кухни в ресторане «Любимый дядя».

Кинопоказы «Дней Иерусалима в Киеве» стартуют в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver 16 ноября.

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