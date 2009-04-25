Европарламент разрешил водителям работать вдвое больше и заниматься каботажем

Европейский парламент одобрил пакет законодательства относительно международной деятельности водителей грузовиков и автобусов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие доклады были одобрены 23 апреля на заседании Европарламента в Страсбурге.

Депутаты, в частности, одобрили доклад Матье ГРОША (группа народных партий, Германия), который предусматривает, что водители грузовиков во время международной перевозки могут заниматься каботажем (доставкой сопутствующего груза по пути к месту назначения или при возвращении с места назначения для уменьшения количества “пустых” рейсов – УНИАН) на протяжении семи дней, с максимальным количеством дополнительных маршрутов с грузом не больше трех.

Комитет также поддержал другой доклад М.ГРОША, в соответствии с которым водителям грузовиков и автобусов при осуществлении путешествия за границу разрешено работать 12 дней подряд без выходных, вместо шести дней, как это сейчас. Такие изменения делаются в ответ на многочисленные жалобы туроператоров, которые заявляют, что во время автобусных путешествий по Европе они вынуждены нанимать второго водителя и увеличивать таким образом стоимость путешествия для потребителей. Вместе с тем в проекте доклада отмечается, что новые нормы рабочего времени действительны только в случае, если речь идет об одном путешествии, длительность которого не превышает 12 дней.

Кроме того, Европарламент одобрил доклад Сильвии ТИКАУ (группа социалистических партий, Румыния), который предусматривает усиление контроля за деятельностью предприятий транспортной отрасли. Так, согласно документу, страны-члены должны создать национальные электронные реестры компаний, занимающиеся автомобильными перевозками, которые бы содержали информацию о финансовом состоянии компаний, управление персоналом и возможные нарушения законодательства предприятиями. При этом до конца 2012 года эти реестры должны быть взаимоувязанные для того, чтобы власти любой страны-члена ЕС могли получить консультацию относительно того или иного автотранспортного предприятия любой другой страны-члена. Проект также предусматривает, что транспортное предприятие должно быть физически расположено в одной из стран-членов ЕС и иметь свой офис, а также быть способным представить административные документы компетентным национальным органам власти и доказательства стоянки своих автомобилей в стране-члене.

Эти требования, по убеждению депутатов, должны положить конец практике “почтовых ящиков” - компаний, которые зарегистрированы в одной стране-члене, а осуществляют свои операции преимущественно на территории других стран.

Как сообщал УНИАН, Комитету по вопросам транспорта и туризма Европарламента одобрил проекты этих докладов на заседании 31 марта.