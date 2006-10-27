Почему Кушнарев на Юлю наезжает, может, из-за мужских комплексов?

Посмотреть вчера вечером дебаты Юлии Тимошенко и Юрия Бойко, которые проходили в прямом эфире канала 1+1, собралась вся семья, - как только услышали Юлин смех из динамиков телевизора. Не то, чтобы все так любили Юлю – просто критически относятся к новой донецкой власти.

Тимошенко как раз спорила с министром топлива и энергетики о “РосУкрЭнерго”. Тот, словно в лихорадке, повторял: “Я не знаю учредителей “РосУкрЭнерго”, я не знаю...” И так – все время, вместо того, чтобы хоть попробовать доказать, что эта компания имеет право поставлять газ для целой страны. Нет, Бойко пытался защитить это право, и себя – поскольку сам подписывал соглашение с оффшорным газопоставщиком в 2001 году на целых 29 лет, несмотря на то, что компания была создана всего за три недели до подписания этого стратегического соглашения. Но все доводы министра сводились к тому, что “главное, чтобы посредник выполнял обязательства, и неважно, каким образом”. И судя по его словам, неважно, по какой цене. Хотя, думаю, для него как раз этот фактор и имеет значение. Чем дороже – тем для него лучше.

Юрий Бойко вспоминал Юлии Владимировне и ЕЭСУ, и роботу с Итерой, и стратегические кадровые решения, осуществленные Павлом Лазаренко (когда с ним работала Тимошенко). И даже уколол ее отменой газовых соглашений с Россией во время ее премьерства. Документы, которыми она просила это подтвердить, он показать не смог, лишь кивнув в сторону сидевшего в телестудии Евгения Кушнарева. В отличие от Бойко, выглядевшего обиженным первоклассником, которого побила девочка (Тимошенко о его очередной речи так и сказала “поток сознания”), “голос Партии регионов” попер на Тимошенко, словно тяжелый танк. О “супердорогом” ожерелье он уже не вспоминал, видно, хватило ему позора в прошлый раз. Напирал на другое, списывая все газовые проблемы на правительство Тимошенко.

“Чего он постоянно на Юлю наезжает? – возмущалась моя сестра, сидевшая рядом. – От чего так бесится? Может, какие-то мужские комплексы заговорили?”

Следовательно, пока Кушнарев исходил пеной, Тимошенко мило улыбалась в ответ и даже хихикала тихонько. Нам тоже было смешно, особенно, когда из зала подключился донецкий “газовый эксперт”, и три мужика с надрывом критиковали Тимошенко, кроя чем попало, пытались ее съесть, но не смогли даже надкусать. “А она зубастая", – говорит мой зять. То же признал и Кушнарев, отметив, что спорить из лидеркой оппозиции в газовых вопросах – напрасное дело. Но продолжал это делать.

Да-да, Юля в это время сверкала белозубой улыбкой, о которую разбивались все обвинения. А еще “вставила” всем трем в конце. “Нормально ли, что “РосУкрЭнерго” работает на газовом рынке Украины, поставляя топливо?” – “Нормально", – говорят и Бойко, и Кушнарев. “А почему же тогда в начале этого года, еще до выборов, и Янукович, и Кушнарев – друг за другом – обвиняли эту структуру в коррупции и называли коррупционной саму схему снабжения газа через “РосУкрЭнерго”?

Татьяна Карпик, Борисполь