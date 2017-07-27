Пресс-конференция авиакомпании "Міжнародні Авіалінії України"

27 июля в 16-00 в УНИАН состоится пресс-конференция по поводу судебных исков авиакомпании “Міжнародні Авіалінії України” (МАУ) к Международному аэропорту «Львов» и Министерству инфраструктуры. В пресс-конференции примут участие: Юрий Мирошников, президент МАУ; Олег Бондарь, управляющий партнер юридической фирмы Ecovis Бондарь и Бондарь (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) .Потрибна аккредитация (до 13:00 27 июля) Тел. (044) 451-85-13 или office@msgpr.com.ua