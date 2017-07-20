Эксперты обсудят, как обезопасить украинское киберпространство

20 июля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Как обезопасить украинское киберпространство?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

1. Последствия массового поражения компьютерных сетей вирусом Petya. Можно ли эффективно использовать полученный опыт в будущем?

2. Существует ли система кибербезопасности в Украине? Из каких компонентов она состоит?

3. Насколько защищены стратегические объекты, государственные структуры?

4. Какая поддержка необходима для обеспечения безопасности украинского киберпространства на законодательном уровне?

5. Каких правил кибербезопасности должны придерживаться граждане Украины?

Участники круглого стола:

Вячеслав Марцинкевич, старший инспектор по особым поручениям департамента киберполиции Национальной полиции Украины;

Надежда Литвинчук, государственный эксперт Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины;

Александр Кардаков, IT-бизнесмен, председатель наблюдательного совета компании Октава Капитал;

Андрей Пастушенко, основатель компании по киберзащите RMRF Technology;

Владимир Кург, R&D директор компании «ИТ - Интегратор».

Модератор круглого стола – Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).