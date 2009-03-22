В городе Славута нашли 9 артснарядов
11:55, 22 марта 2009Разное
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Место находки охраняется
21 марта в городе Славута Хмельницкой области возле районного дома культуры были выявлены 9 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, боеприпасы были найдены во время проведения земляных работ. Место находки охраняется, 23-го марта там будет работать пиротехническая группа МЧС.
Всего за минувшие сутки на территории страны найдены 17 взрывоопасных предметов времен войны: 14 артснарядов, 2 мины и граната.
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