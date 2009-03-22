В городе Славута нашли 9 артснарядов

21 марта в городе Славута Хмельницкой области возле районного дома культуры были выявлены 9 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, боеприпасы были найдены во время проведения земляных работ. Место находки охраняется, 23-го марта там будет работать пиротехническая группа МЧС.

Всего за минувшие сутки на территории страны найдены 17 взрывоопасных предметов времен войны: 14 артснарядов, 2 мины и граната.