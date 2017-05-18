В супермаркетах BILLA овощи и фрукты от украинских фермеров

Гостеприимство и щедрость – именно те качества, которые всегда отличали украинских фермеров. Каждый, кто хотя бы раз работал на огороде – высаживал и копал картошку, собирал ягоды с кустов и фрукты с деревьев – знает, какой это тяжелый труд. С трепетом, заботой и любовью относиться к каждой зернинке, которой ты даешь жизнь – главный ориентир и принцип хорошего фермера.

Выращенная и приготовленная любящими заботливыми руками еда всегда самая вкусная. Именно поэтому уже второй год подряд BILLA сотрудничает с фермерами по всей территории Украины для того, чтобы покупатели в сети супермаркетов получали только самые вкусные и качественные продукты.

Покупателям не понадобится брать фрукты и овощи «вслепую», ведь каждый может быть уверен в том, как они выросли и откуда были привезены в супермаркет. Соответствие высочайшим стандартам сельского хозяйства, забота и контроль над процессом выращивания каждого овоща, фрукта и ягоды, от зерна до полки магазина – именно та комбинация, которая дает покупателям уверенность в каждом продукте.

«Моя работа – чтобы у вас на столе были только самые свежие и качественные овощи и фрукты! Поэтому контроль качества овощей и забота о покупателях – это то, чем я занимаюсь в BILLA для Вас!», – говорит Оксана Качурец, эксперт отдела «Овощи и фрукты».

Именно в том, чтобы пристально следить за процессом высаживания овощей, их ростом, сбором урожая и доставкой от заботливых рук фермеров на полки магазина, и состоит философия BILLA.