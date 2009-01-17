Умер советский ракетчик, сбивший во Вьетнаме самолет Маккейна

В Санкт-Петербурге умер отставной подполковник ракетных войск Юрий Трушечкин, который в 1960-х годах сбил в небе над Вьетнамом самолет Джона Маккейна, впоследствии ставшего американским сенатором и кандидатом в президенты США. Об этом 15 января сообщает Фонтанка.ру.

Трушечкин страдал онкологическим заболеванием. По информации СМИ, в последние годы он жил в ветхом доме в Красном Селе под Санкт-Петербургом на пенсию в размере 10 тысяч рублей.

За выполнение интернационального долга во Вьетнаме Трушечкин, которому тогда было около 30 лет, получил орден Красной Звезды. Маккейн, выжив после падения самолета, попал во вьетнамский плен.

Когда Маккейн участвовал в президентской гонке 2008 года, Трушечкин объявил, что некогда именно он сбил самолет Маккейна во Вьетнаме. После этого организация "Коммунисты Петербурга и Ленобласти" обратилась к властям с просьбой наградить Трушечкина Звездой Героя России, назначить ему персональную пенсию и улучшить его жилищные условия. В ответ губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко распорядилась отремонтировать дом отставного военного, однако выполнить это распоряжение власти не успели.

Лента.ру