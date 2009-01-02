МЧСники вытащили 13 человек из горящей девятиэтажки, один погиб
12:05, 02 января 2009Разное
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Причина - неосторожность при курении
Вчера в 15.15 в Запорожье в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в результате неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погиб 1 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В 16.30 силами 4 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. С помощью подъемника из квартир седьмого и девятого этажей дома спасены 13 человек, в том числе трое детей, 1996, 2002 и 2007 годов рождения.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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