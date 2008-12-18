Правительство установило правила эвакуации автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 декабря.

Порядок, в частности, предусматривает, что доставка транспортных средств на спецплощадку осуществляется с помощью эвакуаторов, после чего уполномоченное лицо ГАИ в присутствии 2-х свидетелей делает запись в протокол об административном правонарушении и о временном задержании транспортного средства.

Если водитель является на место правонарушения во время загрузки транспортного средства, временное задержание не проводится, а оформляется протокол об административном правонарушении.

Возвращение же транспортного средства осуществляется по письменному обращению его владельца, водителя при условии оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением.

Кроме того, согласно постановлению МВД поручено обеспечить функционирование специальных площадок и стоянок ГАИ для хранения временно задержанных транспортных средств.