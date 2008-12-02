Новые цены на разблокировку колес в Киеве (по зонам)

В Киеве действуют новые тарифы за разблокировку колес и эвакуацию транспортных средств на штраф-площадку. Соответствующие тарифы обнародованы на официальном веб-портале столичной власти.

Как сегодня сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис», новые тарифы на блокировку и разблокировку колес припаркованных с нарушениями транспортных средств действуют с 1 ноября с.г. В то же время, новые тарифы за эвакуацию были введены месяцем раньше.

Согласно обнародованной информации, водитель при блокировке колес его автомобиля должен оплатить за разблокировку от 150 до 300 грн. Тариф установлен в соответствии с зоной парковки.

Так, в І зоне (в пределах пл. Европейской, ул. Трехсвятительской, ул. Михайловской, ул. Большой Житомирской, ул. Владимирской, ул. Льва Толстого, площади Льва Толстого, ул. Большой Васильковской, ул. Саксаганского, ул. Эспланадной, ул. Бассейной, ул. Шелковичной, ул. Грушевского, пл. Европейской) размер платы самый высокий – 300 грн. за одно транспортное средство.

Во ІІ зоне (ул. Ярославская, пер. Ярославский, ул. Нижний Вал, ул. Глибочицкая, ул. Артема, ул. Мельникова, ул. Е.Телиги, ул. Довженко, ул. Индустриальная, б-р Чоколовский, пр. Краснозвездный, площадь Московская, б-р Дружбы Народов, Набережное шоссе, ул. Набережно- Крещатикская тариф утвержден на уровне 222 грн.

В ІІІ зоне (остальные улицы г. Киева от границ ІІ территориальной зоны до границ г. Киева) – 150 грн.

Ранее тариф за блокировку-разблокировку колес транспортных средств составлял 100 грн. по всему Киеву.

Тариф за эвакуацию автомобиля на штраф-площадку зависит от категории, к которой отнесено транспортное средство.

Дешевле всего обойдется забрать машину из штраф площадки владельцам ВАЗов, ГАЗов, ОКИ, ЗАЗов, “Москвичей” и автомобилей “Волынь” - это машины І-й категории. Для них тариф за доставку эвакуатором машины на спецплощадку установлен в размере 13 грн. за 1 км, загрузку и разгрузку машины – 200 грн.

Ко ІІ-й категории отнесены автомобили с объемом двигателя до 1,5 тыс. куб. см включительно. Для них, соответственно, утвержден тариф 15 грн. и 250 грн.

ІІІ категорию составляют машины с объемом двигателя от 1,5 тыс. куб. см до 1,8 тыс. куб. см включительно. Для них утверждена стоимость доставки авто на штраф площадку – 20 грн. за 1 км и стоимость загрузки и разгрузки машины на (с) эвакуатор – 300 грн.

К IV категории относятся транспортные средства с объемом двигателя от 1,8 тыс. куб. см до 2,5 тыс. куб см: соответственно тарифы составляют 30 грн. за км и 400 грн.

За машину с объемом двигателя от 2,5 тыс. куб. см до 3,5 тыс. куб. см владельцу придется оплатить 40 грн. за каждый километр расстояния к штраф площадке с места парковки и 500 грн. за погрузку-разгрузку.

Хозяевам автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 тыс. куб. см установлены самые высокие тарифы – 50 грн. за км и 600 грн. за погрузку и разгрузку транспортного средства.