Каддафи в Киеве будут охранять женщины-телохранительницы

Директор «Украинcко-ливийского дома» Абубакер ЕЛЬ-НАФАР заявляет, что целью визита лидера Ливийской Джамахирии Муаммара КАДДАФИ в Украину 4-5 ноября является открытие новых возможностей для сотрудничества двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украина и Ливия могли бы сотрудничать в сфере строительства, добычи нефти, туризма.

Кроме того, он отметил, что Ливия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства.

Отвечая на вопрос журналистов, А.ЭЛЬ-НАФАР подтвердил, что М.КАДДАФИ во время визита в Киев будет проживать в шатре и его будут охранять женщины-телохранители.

«Этим он хочет показать, что арабские люди очень уважают женщин», - сказал А.ЭЛЬ-НАФАР.