Подписание первого соглашения в рамках инициативы "InnovFin" для малых и средних предприятий и предприятий со средним уровнем капитализации в Украине

13 сентября в 13-00 в отеле Хаятт Ридженси (ул. Аллы Тарасовой, 5) состоится подписание первого соглашения «InnovFin» для малых и средних предприятий и предприятий со средним уровнем капитализации в Украине между Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) и ПАО «ПроКредит Банк» (Украина) в рамках инициативы «ЕС InnovFin финансирование для инноваторов», которое поддерживается Европейской Комиссией.

Финансовые продукты Группы ЕИБ в рамках инициативы «InnovFin» предоставляются инновационным европейским компаниям для инвестиций в исследовательскую и инновационную деятельность. К 2020 году Европейский Союз и Группа ЕИБ планируют более чем удвоить свою общую поддержку исследовательской и инновационной деятельности в Европе и ассоциированных странах программы «Горизонт 2020», выделив на эти цели более 24 млрд. евро. Группа ЕИБ намерена увеличить финансирование местных компаний и продолжать эффективное сотрудничество с финансовыми посредниками. Таким образом, организация этого мероприятия будет способствовать повышению осведомленности среди делового сообщества в Украине.

Организатором мероприятия выступает группа Европейского инвестиционного банка в партнерстве с Министерством образования и науки Украины, Министерством экономического развития и торговли Украины и Ассоциацией «Digital Ukraine»

Телефон: 044 590 10 41.