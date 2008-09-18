Киевсовет запретил курить в церквях

Киевский городской совет полностью запретил табакокурение на детских площадках, остановках транспорта и в других общественных местах Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 113 из 116 депутатов, присутствовавших на сессии Киевсовета. В соответствии с этим решением полностью запрещено употребление табачных изделий также и в других местах детского отдыха, включая игротеки, компьютерные клубы, кинотеатры и прилегающие к ним территории. Также запрещено курение в 50-метровой зоне вокруг остановок общественного транспорта. Этот запрет касается также лифтов, домовых лестниц и подъездов многоэтажных жилых домов, общежитий, подземных переходов, таксофонов. В перечень полного запрета на табакокурение вошли церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; зоны отдыха, включая парки, пляжи, скверы; летние площадки, закрытые и открытые спортивные сооружения, рабочие места предприятий, учреждений и организаций различной формы собственности.

Киевсовет также принял решение частично запретить табакокурение: в офисных помещениях предприятий и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, которые пользуются наемной рабочей силой; заведениях торговли, включая торговые ряды, киоски, рынки, ярмарки; в объектах общественного питания, в частности ресторанах, барах, пабах, кафе; в ночных клубах и дискотеках, заведениях развлекательной сферы; в органах государственной власти и местного самоуправления. Все объекты, которые отмечены в этом пункте, должны быть обустроены специальными изолированными для табакокурения местами с информационными табличками. Депутаты обязали руководителей предприятий и учреждений различных форм собственности, владельцев или арендаторов соответствующих сооружений и помещений обеспечить в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного решения специализированные изолированные места для курения, оборудованные вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма. Именно эти лица должны нести личную ответственность за соблюдение требований законодательства об употреблении табачных изделий. Согласно принятому решению правоохранительным органам рекомендует повысить контроль за выполнением положений данного решения и привлечением к административной ответственности за нарушение требований законодательства.

Также депутаты рекомендовали правоохранительным органам разработать соответствующую программу по предупреждению табакокурения в Киеве.

Решение принято с целью урегулирования в Киеве проблем защиты здоровья населения от вредного табачного дыма, организации оказания помощи в отказе от курения.

Реализация мер, предусмотренных решением, будет осуществляться в пределах ассигнований, которые ежегодно будут предусматриваться в бюджетах города по соответствующим направлениям, и за привлеченные средства.

По информации председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, штраф за административное нарушение правил табакокурения, согласно Кодексу об административных нарушениях, составляет при первом составлении протокола о нарушении 17-85 грн., при повторном составлении акта о нарушении 85-200 грн.