Зрители из Украины смогут пользоваться сервисом ivi.ru

В коллекции ivi.ru содержится несколько десятков тысяч разных фильмов: творения известных режиссеров, популярные блокбастеры, любимые советские фильмы, редкий арт-хаус и т.д. Кроме того, в каталоге есть документальное кино, музыкальные клипы, телепередачи и мультфильмы для самых маленьких зрителей: последние демонстрируются без рекламы и всплывающих окон взрослого содержания.

Видео можно смотреть в наилучшем качестве (HD и Full HD) абсолютно легально: компания, владеющая сервисом, сотрудничает с крупнейшими студиями-мейджорами мира. Библиотека постоянно пополняется новыми единицами контента — в частности, премьерными картинами, которые недавно вышли в прокат, а также свежими сериями российских и зарубежных телесериалов.

Кроме большого количества видеоконтента на ivi.ru есть множество полезных и интересных функций, которые наверняка понравятся всем поклонникам киноискусства. Быстро отыскать фильм на свой вкус смогут даже неопытные юзеры: для этого на сайте реализована функция фильтрации, которая позволяет отсортировать контент по году выпуска, стране-производителю, формату и т.д. Также для выбора картины можно воспользоваться разделом «Подборки», где представлено видео разных жанров и тематик.

Все зарегистрированные зрители имеют возможность оставлять комментарии и рецензии к фильмам, а любители посплетничать о жизни звезд — узнать последние новости из мира кинематографа в разделе «Титр».

Почти весь контент на ivi.ru демонстрируется бесплатно, но пользователи, которые хотят получить максимум положительных эмоций от просмотра фильмов, могут купить месячную подписку за 199 российских рублей (около 75 гривен). Она гарантирует идеальную и бесперебойную работу сервиса, полное отсутствие рекламы, доступ к коллекции избранных картин (шедевры известных режиссеров, мировые блокбастеры) и новинкам, недавно появившимся в прокате.

В общем, если вы хотите смотреть кино в любое время суток с любого девайса (ноутбуки, смартфоны, приставки Smart TV) в отличном качестве, обязательно зайдите на сайт виртуального кинотеатра ivi.ru.