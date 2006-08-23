На борту разбившегося Ту-154 находились пятеро иностранцев

На борту самолета Ту-154 "Пулковских авиалиний", разбившегося накануне в Донецкой области Украины, находились пятеро иностранных граждан.

Об этом заявил заместитель гендиректора по внешним связям авиакомпании Василий НАЛЕТЕНКО, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, на борту лайнера, летевшего рейсом Анапа - Санкт-Петербург, был один гражданин Нидерландов, двое граждан Германии, один - Франции и еще один - Финляндии, отметил В.НАЛЕТЕНКО.

По его словам, консульства стран, граждане которых, предположительно, летели в Ту-154, предупреждены и сейчас они проверяют данную информацию.

Точные сведения о пассажирах разбившегося лайнера будут оглашены на конференции, которая состоится в аэропорту "Пулково" ориентировочно в 15:30 по московскому времени, отметил В.НАЛЕТЕНКО.

Напомним, по данным авиакомпании, на борту разбившегося Ту-154 находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Это, в основном, жители Санкт-Петербурга, а также 22 жителя Норильска и три человека из Мурманска.