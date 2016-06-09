В четверг, 9 июня, в 11:00 в бизнес-центре «Парус» (г. Киев, Мечникова, 2) начнется открытый форум «ЧЕСТНО. Фильтруй суд: через очищение – к справедливому суду». Форум станет первым событием в рамках новой кампании Движения ЧЕСТНО.

Движение ЧЕСТНО было начато в 2011 году с целью очищения парламента от недостойных депутатов. Сегодня мы поставили себе цель активизировать общество для очистки судейского корпуса. В рамках кампании «ЧЕСТНО. Фильтруй суд!» будет собрана и проанализирована информация о более чем 7 тысячах служителей Фемиды. Ради этого свои усилия объединили общественные организации Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), Центр UA, эксперты судебной группы Реанимационного Пакета Реформ, адвокаты и журналисты-расследователи.

Во время форума будет представлена кампания гражданского контроля «ЧЕСТНО. Фильтруй суд!» с первыми результатами анализа недобропорядочных судей. Общественные активисты, народные депутаты Украины, адвокаты и журналисты обсудят возможности очистки судебной власти от недобропорядочных судей в свете недавно принятых изменений в Конституцию и принятия нового закона о судоустройстве. Участники форума выскажут предложения, каким образом надеть мантии на честных судей.

Движение ЧЕСТНО собрало самые громкие кейсы и покажет на форуме в инфографиках:

- что случилось с судьями, которых ловили на получении взяток;

- как сложилась судьба судов, которые отпускали негодяев;

- уволены ли судьи, которые терроризировали Майдан;

- сколько миллионеров в высших судах Украины;

- у какого судьи земли по площади столько же, как 24 НСК “Олимпийский”;

- у кого из судей нет жилья.

Участие в панельных дискуссиях примут:

Оксана СЫРОЕД, заместитель председателя ВРУ; Павел ПЕТРЕНКО, Министр юстиции Украины;Андреас фон БЕКЕРАТ, посол Швеции в Украине;Александр САСЕВИЧ, член Совета судей Украины, судья Львовского окружного административного суда;Егор СОБОЛЕВ, народный депутат Украины;Тарас ШЕВЧЕНКО, соинициатор Движения ЧЕСТНО, сопредседатель Совета РПР, директор CEDEM; Михаил ЖЕРНАКОВ, главный експер судебной группы РПР;Виталий ШАБУНИН, председатель правления Центра противодействия коррупции;Олег РЫБАЧУК, председатель правления Центра UA; Роман МАСЕЛКО, адвокат Автомайдана; судьи;эксперты и журналисты-расследователи.

Мероприятие продлится с 11:00 до 13:30 час. в бизнес-центре «Парус». Начало регистрации в 10:30.

Для участия в Форуме зарегистрируйтесь по ссылке.

Аккредитация СМИ обязательна: Татьяна Савченко, 098 061 99 39, Tsavchenko1985@gmail.com

Присоединяйтесь к странице ивента в фейсбуке: https://www.facebook.com/events/749582465179153/