Конференция для малого и среднего бизнеса "Украинская аграрная платформа – 2016"

9 июня 2016 г. пр-т Академика Глушкова, 1

Национальный центр «Экспоцентр Украины», павильон №7

(в рамках Международной агропромышленной выставки «АГРО-2016»)

Организатор: Общественный союз «Аграрный Союз Украины»

Украинская аграрная платформа» – это площадка для обсуждения актуальных и острых проблем малого и среднего бизнеса (МСБ) в аграрной сфере. МСБ имеет существенные отличия от крупных агроформирований и требует собственных способов решения актуальных проблем современности.

Цель проекта:

- поиск эффективных способов решения насущных проблем малого и среднего бизнеса в аграрной сфере;

- освещение возможных рисков в хозяйственной деятельности МСБ и путей их избежания;

- представление зарубежного опыта и успешных проектов отечественных предприятий МСБ;

- выработка совместных решений между представителями МСБ, государственных институтов и специалистов.

Формат мероприятия: однодневный проект включает деловую часть, а именно выступления докладчиков и обсуждения дискуссионных вопросов, а также неформальное общение во время перерывов и посещение выставочных экспозиций.

Аудитория конференции: Владельцы, руководители и топ-менеджеры аграрных предприятий малого и среднего бизнеса; руководящие лица государственных институтов и международных организаций; представители профильных ассоциаций, банков, страховых компаний; ведущие аналитики, консультанты и эксперты рынка, СМИ.

Регистрация на сайте ГС «Аграрный Союз Украины» www.auu.org.ua

Контакты: тел/факс (044) 278-29-84, Е-mail: agrouu@gmail.com

По вопросам участия в конференции обращаться:

(097) 034 68 00, Виктория Васик

(093) 004 03 17, Рибчак Ирина (пресс-секретарь)