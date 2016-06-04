В Одесской области открывается сезон виндсерфинга 2016

Что: открытие сезона виндсерфинга 2016

Где: Одесская область, пгт. Затока, ст. Лиманская, пляж базы отдыха Смуглянка

Когда: 4-5 июня, суббота, воскресенье, с 12.00-00.00

4 и 5 июня в Одесской области состоится праздничное открытие нового сезона виндсерфинга 2016. Мероприятие пройдет в неформальной украинской столице этого вида спорта – поселке Затока на территории Школы виндсерфинга «УЛЕТ».

В программе открытия бесплатные мастер-классы и показательные выступления профессиональных спортсменов-виндсерферов, зрелищная церемония первого в сезоне выхода на воду, гонки на SUP-серфах, фестиваль пляжной еды, разнообразные викторины и конкурсы с серферскими призами от Rip Curl. Каждый желающий также сможет попробовать научиться кататься на виндсерфе у опытных серф-инструкторов школы «УЛЕТ», которая вот уже шестой год подряд традиционно выступает организатором открытия.

Вечером гостей ждет веселая церемония посвящения новичков в виндсерферы, танцевальный флешмоб и флирт-марафон, концерт The Pushkin Klezmer Band, Татьяны Решетняк (ex-«Горячий Шоколад»), Катя Гуменюк (ex-Ассоль) и DJ-set от ELYA. Ведущим открытия станет Саша Пронин. Вход на мероприятие свободный.

«Мы рады пригласить всех на наше мероприятие, чтобы присоединиться к дружной семье виндсерферов, получить дозу адреналина и приобщиться к здоровому образу жизни», - говорит основатель школы «УЛЕТ» Виктор Андреенков.

Затока была выбрана не зря, этот поселок из года в год привлекает любителей и профессионалов водных видов спорта своими ухоженными пляжами с белым кварцевым песком, открытым и чистым морем. И конечно же, благоприятной розой ветров, так важной для занятий ветровыми видами спорта.

Подробнее программу открытия и другую полезную информацию можно узнать на сайте школы «УЛЕТ» www.ulet.ua, а также на ее странице в Facebook: https://www.facebook.com/Ulet.Surfing или по телефону +38 063 747 00 00.

Приезжие гости смогут остановиться на одной из баз отдыха рядом с территорией проведения. Добраться до базы «УЛЕТ» можно несколькими способами:

* Из Киева до Одессы: на Автолюксе Киев (Выдубичи) – Одесса (Ж/д вокзал)

* Из Одессы: на маршрутке №560 от ж\д вокзала до ост. Каролина Бич, на электричке Одесса-Б. Днестровский в 8.40, 14.10 и 17.46

* На машине, координаты для навигатора: 46.120548, 30.509317

* На попутке с www.blablacar.com.ua.

Партнеры мероприятия: радио PROSTO ROCK 89,7, телеканалы «Репортер» и Думская TV, информационный сайт http://dumskaya.net/.

Для справки

Виндсерфинг – один из самых распространенных экстремальных водных видов спорта во всем мире. Наряду со многими европейскими странами, виндсерфинг в Украине переживает новую волну популярности. По неофициальным данным, этим видом спорта увлекается более 20 000 украинцев и эта цифра растет с каждым годом.

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