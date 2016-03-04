04-05 марта 2016 г. в г. Львове (отель «Жорж», пл. Мицкевича, 1) продолжит работу Программа «Миротворчество в Украине: роль женщин». Данная программа была поддержана Посольством Великобритании и прошла в 18-ти областных центрах и городах Украины, завершится 15 марта 2016 года в столице государства, Киеве. Уже состоялись мероприятия в Черниговской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Харьковской, Волынской, Ривненской, Одесской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Черкасской , Николаевской областях. Кроме того, СЖУ совместно с Ассоциацией деловых женщин Молдовы провели в г. Кишиневе семинар «Миротворчество: роль женщин» для изучения опыта Молдовы в решении конфликта в Приднестровье.

Мероприятие организовано Посольством Великобритании в Украине и Союзом женщин Украины при помощи ОО «Женский выбор».

В Программе предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

- как женщины могут повлиять на установление мира на Донбассе;

- конфликт и примирение сквозь призму семьи;

- общие ценности как основа мира в Украине;

- диалог как база для построения доверия и мира.

В открытии Программы примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине г-жа Джудит Гоф, депутаты Верховной Рады, руководители Львовской области и города Львова, а также представительницы общественных и волонтерских организаций из разных областей Украины (Донецкой, Ивано-Франковской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Киевской и Черкасской).

Открытие Программы начнется 4 марта в 9:00 в ресторане отеля «Жорж», спустя продолжится посещением уличной фотовыставки «Мой дом там, где я» (пл. Рынок 1) и Маршем белых роз ради мира и единения (Оперный театр – памятник Т.Шевченко – статуя Божьей Матери).

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