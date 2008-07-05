44 улицы Киева будут переведены на одностороннее движение (список)

44 улицы в четырех районах Киева будут переведены в режим одностороннего движения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

В частности, в рамках совершенствования и улучшения движения в Киеве и борьбы с заторами на дорогах, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утвердил перечень улиц города, где будет введено одностороннее движение. Согласно документу в односторонний режим городская власть переведет 44 улицы в четырех столичных районах: 16 улиц в Голосеевском, 12 - в Соломенском, 4 - в Святошинском и 12 - в Шевченковском районе.

По словам Д.БАССА, на протяжении текущего года коммунальное предприятие «Киедорсервис» разработает и утвердит соответствующую проектно-сметную документацию на введение одностороннего движения. В 2009 году названное коммунальное предприятие выполнит все необходимые работы для обеспечения введения одностороннего режима.

Так, в Голосеевском районе запланировано введение такого режима движения на ул. Л.Толстого, Димитрова, Физкультуры, Федорова, Лыбидской, Тельмана, Тверской, Ковпака, Боженко, М.Стельмаха, А.Бубнова, В.Дубинина, В.Жуковского, пер. Ужгородском, пер. Задорожном, пер. Коломыйском.

В Соломенском районе - ул. Кривоноса, Краснопартизанская, Белгородская, Алексеевска, Озерная, Горвица, Златопольская, Пироговского, Головко, Смоленская, Металлистов и Выборгская станут односторонними.

В Святошинском районе - ул. Котельникова, Львовская, Крамского и Петрицького.

В Шевченковском ул. Воровского, Гончара, Коцюбинского, Пирогова, Франко, Тургеневская, Гоголевская, Некрасовская, Обсерваторная, Рейтарская, Сретенская и Стрелецкая также будут переведены в односторонний режим движения.