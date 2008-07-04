Имперские комплексы братьев россиян, или Не рассыпайте жемчуга перед свиньями

Позиция № 1 "На закрытом заседании Совета РОССИЯ-НАТО президент РФ Владимир Путин пригрозил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс оная может прекратить существование как единое государство... В частности Россия может аннексировать Крым и Восток страны." (Газета "Коммерсанть" 7 апреля 2008 года) Цитату Владимира Путина, а также ей подобные фразы российских политиков вроде Затулина, Лужкова, Жириновского и иже с ними следует читать и слушать исключительно на языке оригинала, ведь именно тогда ярко чувствуется: за провокативными заявлениям прячется нечеткое понимание международного права, истории отношений между странами, соблюдения норм дипломатии или, возможно, попытки этих псевдополитиков принадлежать к "великим государственным деятелям" "великой Российской империи".

В интонации, в построении фраз, в словах в действительности присутствует большой комплекс неполноценности и недооценки их как отдельных политиков так и российской нации в целом.

Понимая это, нам, украинцам стоило бы посочувствовать отдельным представителям "большого" брата и помочь соседнему народу осознать свое значение в современном мире. Вместо этого мы болезненно реагируем на безумные заявления еще более безумных представителей политикума или власти РФ:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подтверждает информацию о том, что российский президент Владимир Путин говорил с американским президентом Джорджем Бушем о территории Украины. Об этом Сергей Лавров сказал в интервью российскому радио "Эхо Москвы". "Президент Путин и в Бухаресте, и на встрече в Сочи с Бушем напомнил, как формировалась нынешняя Украина в ее сегодняшних границах" (Радио "Эхо Москвы" 8 апреля 2008 года) Начальник Генштаба ВС России Юрий Балуевский: "Однозначно, Россия примет меры, направленные на обеспечение своих интересов в государственных границах. Это будут не только военные меры это будут меры иного характера". (РИА "Новости" 11 апреля 2008 года) За подобными заявлениям мне видится следующее: потеряв за последние десятилетия гегемонию во всех направлениях, пытаясь публично доказывать возможность влияния на процессы, которые происходят на карте мира, наш сосед замыливает таким способом глаза своему народу, скрывая, в первую очередь, собственные внутриполитические проблемы, такие как Чечня, территориальные претензии Японии относительно Курильских островов, конфликт между Россией и Грузией относительно непризнанных Абхазии и Южной Осетии, российско-казахский вопрос о границе, который пока вообще нигде не рассматривался, отсутствие договора относительно раздела Каспийского моря - на данный момент действует Российско-иранский договор о разделе Каспийского моря, вместо этого новые независимые прикаспийские государства Азербайджан, Туркмения, Казахстан требуют делению Каспий.

Потому представителям украинской дипломатии стоило бы попробовать пригодиться тем, кто нуждается в помощи.

Украина, находясь над этими процессами, могла бы выступить переговорщиком по некоторым из этих вопросов, продемонстрировав таким образом реальную помощь России и помогая ей найти понимание с другими соседями и в конечном итоге, понять свое место, а российском политикам напомнить, что у них есть первоочередные проблемы, которые стоит решать немедленно, а не заниматься созданием бездарных информационных сообщений относительно претензий на территориальную целостность Украины.

Таким образом, переведя мяч на поле России мы, как минимум, получим отдых от заявлений лужковоподобных и будем иметь возможность доказать, что Украина является прогрессивной европейской страной, которая готова выстраивать дружеские отношения с соседями и помогать им в решении собственных проблем.

Позиция № 2 "В России 4 миллиона населения записались украинцами, хоть в действительности их едва ли не вдвое больше, а всего людей, которые так или иначе связаны с Украиной - бизнесом, родственными узами и тому подобное, - около 20 миллионов". ("Урядовый курьер" 28 октября 2005 года) Вторым вопросом, наболевшим для всех украинцев, является ряд российских заявлений и, что более досадно, некоторых украинских политиков, в отношении языкового вопроса.

Для меня очевидно, что вопрос государственного языка сознательно раскручивается извне, однако в Украине он подается как исключительно внутриполитическая проблема. В конечном итоге, так же очевидно и то, что украинский политикум и современная украинская власть абсолютно ничего не делают для защиты прав украинцев на язык, религию, культуру и духовность за пределами Украины.

Для справки: в России существует не более 20 украинских изданий, которые издаются на средства украинских общин, около 12 украинских воскресных школ, которые создаются энтузиастами, изредка с помощью муниципалитета или университетов; нет ни одной полноценной государственной школы с украинским языком преподавания.

И все это при том, что по данным последней переписи населения в России, которая прошла в 2002 году, в Краснодарском крае проживает 131 тысяча украинцев, в Воронежской области свыше 74 тысяч, еще 46 тысяч украинцев проживает в Ставропольском крае, не говоря уже о Белокаменной.

Из статьи в Урядовом курьере очевидно, что в России проживает свыше 20 миллионов человек, которые нуждаются в большем внимании со стороны украинской власти.

Так же очевидно и то, что любые провокации по языковому вопросу в Украине происходят без серьезных последствий для промосковских (Московия, это еще не вся Россия) купленных псевдополитиков, которые таким образом пытаются получить электоральную поддержку и материальные блага.

И опять же, как по мне, активизация украинского политикума, общественных деятелей, дипломатов в сторону распространения украинского языка и культуры на территории России даст, как минимум, два позитивных результата.

Первое – ощущение защищенности и внимания этническим украинцам, которые живут на территории России.

Второе – осознание российскими политиками, что путь защиты русского языка в Украине может быть цивилизованным и происходить исключительно на принципах программ и действий в оба направления.

У меня позитивное отношение к русскому языку, но негативное отношение к русскоязычному Затулину. Я думаю, что попытки активизации вопроса относительно распространения украинского языка в местах компактного проживания украинцев на территории РФ со стороны украинской власти надолго лишит меня необходимости слышать выше упомянутого представителя человеческой расы в украинских медиа, поскольку он и ему подобные существа будут активно заниматься сохранением русского языка как такового собственно на территории России.

Находясь постоянно в защите из-за ментальности или других причин, украинские политики, представители власти, дипломатии, общественные деятели теряют инициативу и тем самым дают возможность представителям других государств за счет неэтичных, а иногда грязных заявлений залечивать свое имперское эго и болезненное ощущение недооцененности.

Активизация защиты украинского языка, украинских интересов исключительно цивилизованными и дружескими путями не только в соседних странах, но и в мире в целом вынудит считаться с Украиной и символами ее государственности, как то Флаг, Герб, Гимн, Государственный Украинский язык, и, конечно же, позволит каждому украинцу почувствовать значимость слов: я живу в Украине, я общаюсь по-украински, я украинец.

Юрий Стець, народный депутат Украины

"Украинская правда"