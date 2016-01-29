"Юрия-Фарм" поставила партию лекарств для больниц Одесской области

Фармацевтическая корпорация «Юрия-Фарм» передала департаменту здравоохранения и социальной защиты Одесской обладминистрации партию респираторных антибактериальных и других лекарственных средств.

Процедура передачи лекарств состоялась в пятницу на территории Одесской областной клинической больницы.

Как сообщил главный врач больницы Юрий Гурченко, за последнюю неделю динамика поступления пациентов с пневмониями и острыми респираторными заболеваниями стабилизировалась. Однако запас имеющихся препаратов врачи больницы практически исчерпали.

«Юрия-Фарм» нас очень выручили, потому что мы на сегодняшний день мы почти исчерпали даже наши резервы», - сказал Ю.Гурченко.

В свою очередь директор департамента здравоохранения и социальной защиты Одесской обладминистрации Татьяна Ляпчук сообщила, что в целом по области за этот эпидемиологический сезон гриппом и ОРВИ переболели 180 тыс. жителей региона, 31 человек, по данным на утро 29 января, скончался.

«Та помощь, которую для нас оказывает компания «Юрия-Фарм», она нам очень важна, и мы очень благодарны… Это будет хорошим подспорьем, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию», - подчеркнула Т.Ляпчук.

Как сообщил региональный менеджер корпорации «Юрия-Фарм» Марчел Лудмер, всего компания бесплатно передала департаменту здравоохранения и социальной защиты Одесской обладминистрации 4 тыс. флаконов различных лекарственных средств на общую сумму 170 тыс. грн.

В начале недели «Юрия-Фарм» также передала партию лекарств департаменту здравоохранения Одесского горсовета, а так же Донецкой областной военно-гражданской администрации. Все лекарства произведены в соответствии со стандартами GMP.

Фармацевтическая корпорация «Юрия-Фарм» является членом Ассоциации «Производители лекарств Украины», в состав которой входят крупнейшие производители лекарственных средств страны – «Фармак», «Борщаговский химико-фармацевтический завод», «ИнтерХим», «Юрия-Фарм», «Кусум Фарм», «Индар».