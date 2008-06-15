Тина Кароль сегодня обвенчалась в Лавре

Украинская певица Тина КАРОЛЬ в воскресенье, 15 июня, обвенчалась со своим мужем и продюсером Евгением ОГИРОМ. Церемония венчания состоялась в Свято-Успенском сборе Киево-Печерской Лавры, пишет газета "Сегодня".

На венчание певица явилась в серебристо-бежевом платье, которое, по словам PR-менеджера певицы, пошил украинский дизайнер.

Игумен ВАРЛААМ, который повенчал пару, рассказал журналистам, что знает Тину уже около трех лет, она часто приходит к нему исповедаться. По его словам, вчера Евгений и Тина прилетели из Одессы на исповедь.

Игумен отметил, что пара выбрала очень хороший день для венчания, ведь именно сегодня празднуется Троица.

Церемония длилась около 40 минут, после чего перед новобрачными выступил церковный хор.

Молодожены покинули храм в 16:15, поблагодарили всех собравшихся у храма, сели в машину и уехали.

Праздничная часть проходит в киевском ресторане «Лео Клаб».

Т.КАРОЛЬ вышла замуж за своего продюсера Е.ОГИРА в январе этого года.