На шахте Красноармейская-Западная 16 часов не могут погасить пожар

В городе Красноармейск Донецкой области, на шахте «Красноармейская-Западная» (ОАО «Угольная компания») продолжается тушение пожара, который возник вчера в 17.45.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник на горизонте 708 м, в пределах выработки. Всего на шахте работали 799 горняков. В 21.00 все горняки были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

Подразделение Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в составе 5 отделений проводится тушение пожара. Работа шахты приостановлена.

Причина пожара устанавливается.