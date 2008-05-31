На шахте Красноармейская-Западная 16 часов не могут погасить пожар
10:13, 31 мая 2008Разное
638 0
Причина устанавливается
В городе Красноармейск Донецкой области, на шахте «Красноармейская-Западная» (ОАО «Угольная компания») продолжается тушение пожара, который возник вчера в 17.45.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник на горизонте 708 м, в пределах выработки. Всего на шахте работали 799 горняков. В 21.00 все горняки были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
Подразделение Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в составе 5 отделений проводится тушение пожара. Работа шахты приостановлена.
Причина пожара устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter