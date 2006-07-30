Осторожно! Солнце убивает

По данным Всемирной организации здравоохранения, 60 тысяч человек в год умирают от солнца.

Как передает русская служба Би-Би-Си, об этом сказано в докладе ВОЗ о вреде избыточного пребывания на солнце.

Большая часть этих смертей вызвана раком кожи, причина которого - вредное ультрафиолетовое излучение.

Свыше 1,5 миллиона человек становятся инвалидами или теряют трудоспособность вследствие вредного солнечного воздействия.

Директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде доктор Мария НЕЙРА предупреждает, что "нам всем нужно солнце, но слишком много солнца может быть опасно, даже смертельно. К счастью, такие болезни, как злокачественная меланома, другие виды рака кожи и катаракты можно полностью предотвратить очень простыми предохранительными мерами".

Ультрафиолетовые лучи вызывают солнечные ожоги, герпес и преждевременное старение кожи. Такие простые меры предосторожности, как накидывание одежды на плечи, ограничение пребывания на солнце, могут снижать вероятность заболевания.

Люди каждый день испытывают воздействие ультрафиолетовых лучей. В малых количествах оно даже полезно - помогает коже вырабатывать витамин D.

УФ-лучи нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Поэтому их интенсивность, как и уровень солнечной активности, необходимо точно вычислять. Чем выше уровень ультрафиолетового излучения, тем выше риск для кожи и для зрения. Если индекс ультрафиолета превышает 3 (средний показатель), следует принимать меры защиты от солнца, рекомендует ВОЗ.