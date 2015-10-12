В Киеве проходит выставочный проект "МАЙДАН: ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ ДО СВОБОДЫ"

Киевская городская государственная администрация, Департамент культуры Музей истории города Киева и Украинский институт национальной памяти представляют выставочный проект «МАЙДАН: ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ К СВОБОДЕ» (02.10.2015 - 10.01.2016 года)

В октябре - декабре 2015 Музей истории Киева совместно с Украинским институтом национальной памяти проводят мультимедийную выставку к 25-й годовщине Революции на граните «МАЙДАН: ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ К СВОБОДЕ».

2 октября 2015 в Музее истории города Киева - торжественное открытие выставки.

Революция на Граните началась 2 октября 1990 с голодовки нескольких десятков студентов на тогдашней площади Октябрьской революции. Она стала первым, но не последним Майданом - началом Второй украинской революции - антиимперской и антисоветской. Это мирное массовое сопротивление, то и дело возникало в столице Украины и стало уникальным явлением в новейшей европейской и мировой истории.

Выставка ставит своей целью показать политическую историю украинского Майдана как борьбы за возвращение Украины в Европу: через акцию «Украина без Кучмы» 2000-2001 гг. и Помаранчевую революцию 2004 до

Революции Достоинства 2013-2014 гг. Организаторы стремятся также продемонстрировать гуманитарное измерение Майдана , ведь именно во время мирных массовых выступлений рождался новый гражданин европейской Украины - свободный, ответственный и толерантный.

Политические события разворачиваются на фоне истории Майдана Независимости как общественного и архитектурного пространства - от 1980-х годов к проектам предстоящей реконструкции.

На выставке также использованы материалы из сборников Музея Ивана Гончара, ОО «Музей Майдана», Музея Киево-Могилянской Академии, Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. С. Пшеничной, информационных агентств УНИАН и УКРИНФОРМ, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, телеканала ЕспресоTV, поэта и барда Игоря Жука.

Адрес выставки: ул. Б. Хмельницкого, 7.

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