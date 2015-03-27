Анонс: V Национальный Экспертный Форум "Украина. Стресс-тест"

Программа VНационального Экспертного Форума «Украина. СТРЕСС-ТЕСТ»

Бизнес-центр "Парус", ул. Мечникова, 2, 2 этаж

Киев, 31 марта 2015

09:05 – 10:00 – Регистрация участников и гостей Форума

10:00 – 10:15 – Церемония открытия Форума:

10:00 – Приветственное слово представителя Института Горшенина;

10:05 – Оглашение приветственного слова от Президента Украины Петра Порошенко;

10:10 – Видео-приветствие европейских партнеров Форума

10:15 – 11:30 – дискуссионная панель «Первая украинская. Год жизни в новых условиях».

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Уроки войны. Как поменялась Украина за год, прошедший с момента Революции достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Востоке;

Возможные сценарии мирного урегулирования ситуации на Донбассе.Насколько реальна перспектива политического решения конфликта на Востоке, и существует ли такая возможность в принципе?

Альтернативные стратегии. Должна ли Украина бороться за Донбасс военными методами?

Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе как фактор изменения повестки международных отношений. Начало второй «холодной войны» или третьей мировой?

Коалиция международной поддержки Украины. Насколько эффективны действия США и ЕС, направленные на сдерживание российской агрессии в Украине? Чего стоит ожидать от международных партнеров Украины в ближайшем будущем?

Перспективы развития конфликта в последующие месяцы: локализация или расширение зоны нестабильности?

Участники панельной дискуссии:

Панелисты:

Валентин Наливайченко, глава Службы безопасности Украины;

Игорь Долгов, глава миссии Украины в НАТО, Посол Украины в Бельгии;

Богдан Яременко, эксперт по международным отношениям, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел»;

Юрий Стець, Министр информационной политики Украины;

Пятрас Ауштрявичус, депутат Европейского Парламента, член Комитета по международным делам ЕП, основатель группы Friends of European Ukraine;

Кристина Дюгуа-Клемен, эксперт Института перспективного прогнозирования и безопасности в Европе (Франция), Institut Prospective & Sécurité en Europe (IPSE).

Эксперты панели:

Олег Рыбачук, Юрий Бирюков, Тенгиз Пхаладзе, Дмитрий Тымчук, Тарас Березовец, Николай Сунгуровский, Николай Кулеба.

Модератор дискуссионной панели: Петр Андрусечко, главный редактор «Украинского журнала» (Польша), лауреат премии журналист года в Польше в 2014 году.

11:30 – 11:45 – перерыв на кофе и неформальное общение.

11:45 – 13:00 – дискуссионная панель «Экономика военного времени».

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Возможны ли реформы в условиях войны?

Анализ действий экономического блока правительства за год, прошедший с момента смены власти в Украине. Сильные и слабые стороны/действия;

Может ли Украина прожить без финансовой помощи международных доноров?;

Стоит ли ожидать дефолта в текущем году? Почему ряд экспертов и политиков называют этот вариант развития возможным и полезным в сложившихся условиях?

Зона Свободной Торговли и Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом: есть ли финал у этой истории?

Участники панельной дискуссии:

Панелисты:

Айварас Абромавичус, Министр экономического развития и торговли Украины;

Сергей Тарута, бизнесмен;

Владислав Рашкован, заместитель председателя НБУ, ответственный за направление реформы банковской системы;

Олег Бахматюк, глава компании UKRLANDFARMING, бизнесмен;

Ростислав Шурма, Генеральный директор ОАО «Запорожсталь»;

Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента по вопросам проведения реформ.

Эксперты панели:

Василий Юрчишин, Игорь Когут, Анна Гопко, Игорь Бураковский, Анна Деревянко, Олег Устенко, Валерий Геец, Ярослав Юрчишин, Владимир Сиденко, Виктор Суслов.

Модератор дискуссионной панели: Эмануэль Гринспан, специальный корреспондент газеты La Tribune (Франция).

13:00 – 13:30 – перерыв, фуршет. Общение в кулуарах Форума.

13:30 – 14: 50 – дискуссионная панель «Энергетическая безопасность. Украинский контекст».

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Насколько реально Украине стать энергетически независимым государством?

Украино-российские газовые отношения в условиях кризиса;

Альтернативные источники углеводородов для Украины;

Перспективы проектов по добыче сланцевого газа в Украине и восточной Европе;

Актуальные реформы украинского энергетического сектора;

Транзит через Украину российских энергоносителей в Европу;

Место и роль Украины в европейской энерготранспортной системе.

Участники панельной дискуссии:

Панелисты:

Андрей Коболев, председатель НАК «Нафтогаз Украины»;

Николай Мартыненко, народный депутат, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК;

Алексей Тимофеев, генеральный директор «СМАРТ-холдинга»;

Игорь Диденко, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса, бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»;

Алан Райли, эксперт, профессор права City University (Лондон), научный сотрудник Центра европейских политических исследований (Брюссель).

Владимир Демчишин, Министр энергетики и угольной промышленности Украины

Эксперты панели:

Иван Плачков, Валентин Землянский, Владимир Омельченко, Богдан Соколовский, Роман Опимах, Юрий Корольчук, Михаил Гончар, Юлия Завалишина, Олег Крикавский, Антон Антоненко.

Модератор дискуссионной панели: Алла Еременко, редактор отдела экономической безопасности еженедельника «Зеркало Недели», эксперт по вопросам энергетики.

14:50 – 15:00 – закрытие V Национального Экспертного Форума. Финальное обращение представителя Института Горшенина.

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