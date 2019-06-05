В четверг, 6 мая, в 12:00 возле здания Государственного бюро расследований по адресу Симона Петлюры 15 пройдет акция с требованием отчитываться о ходе расследования поджога автомобиля журналиста Василия Крутчака.

Автомобиль Крутчака подожги 22 февраля. По словам Крутчака, 23 января военный прокурор Виталий Опанасенко угрожал избить его и сжечь машину, если журналист не прекратит писать о нем в соцсетях. На данный момент следователем по делу назначена Александра Игнат, которую журналист связывает с прокурором Опанасенко.

«Под стенами ГБР я проведу акцию с требованием отчитываться о ходе расследования поджога автомобиля» - заявил Крутчак и призвал СМИ и всех желающих присоединиться к акции.

Контактный телефон +380 97 901 3832