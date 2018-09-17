Спектакль «Мужчина перед зеркалом» Виктора Андриенко

“Мужчина перед зеркалом” - это спектакль для женщин и… их ближайшего окружения

“Мужчина перед зеркалом” - это комедия с элементами ностальгии и… претензией на знание жизни.

“Мужчина перед зеркалом” - это ироничный монолог от имени поколения, выросшего в эпоху красных пионерских галстуков и черно-белых отечественных телевизоров.

“Мужчина перед зеркалом” - это откровенные признания только для взрослых, вернее, для бывших детей.

Главный герой в исполнении Виктора Андриенко даёт, наконец, ответы на “вечные” вопросы:

Что думает мужчина, глядя на постороннюю женщину? И думает ли он в этот момент вообще?

Почему мы так рано женились?

Нужно ли давать детям соску?

Чего бояться на встрече одноклассников?

Так ли уж вредно курение?

Кто такой супермужчина?

Что может украсть честный человек?

Кто из СУПЕРГЕРОЕВ родился в СССР?

Куда делись автоматы с газводой?

Неужели если у мужчины есть внуки, то это обязательно означает, что он дед?

К чему приводит долгий брак?

Есть ли секс после 50-ти? А после 55-ти?

Другими словами, всё, что вы всегда хотели знать о взрослом мужчине, но стеснялись у него спросить.

Ролик-приглашение https://photos.app.goo.gl/nxxVg97DXK73f7bK9

ЖДЕМ вас:

26 сентября спектакль «Мужчина перед зеркалом» в Доме культуры (Ирпень, ул. Соборная, 183). Начало в 19.00. Билеты 097-073-34-21

27 сентября спектакль «Мужчина перед зеркалом» в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 30/1). Начало в 19.00. Билеты 100-550 грн. https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/cholovik_pered_dzerkalom_viktor_andriienko.html

Запросы на интервью и эфиры с В.Андриенко

asmila@mail.ru Алена Смилык