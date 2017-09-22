ГФС: предприятия задолжали почти 82 миллиарда налогов

Сумма налогового долга налогоплательщиков перед сводным бюджетом по состоянию на 1 сентября составила 81,6 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, из общей сумм задолженности 12,5 млрд грн - это долг предприятий, сформировавшийся в течение 8 месяцев 2017 года, задолженность предприятий перед бюджетом с начала года выросла на 18,1%.

При этом сумма налогового долга сводного бюджета, без учета новых долгов, сокращена на 10 млрд грн до 59,1 млрд грн.

По данным ГФС, долг неплатежеспособных банков перед бюджетом составляет 7,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2017 сумма переплат по налогу на прибыль составила 18,3 млрд гривень.