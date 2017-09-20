Гройсман назвал условие вхождения Украины в ТОП-40 Doing Business

Украина может попасть в ТОП-40 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business в случае принятия Верховной Радой четырех дерегуляционных законопроектов, подготовленных правительством.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве.

"Хочу подчеркнуть, что правительство за последние полгода провело ряд важных дерегуляций. И мы направили 4 новых законопроекта в парламент, которые позволят Украине после их принятия и имплементации попасть в ТОП-40 рейтинга Doing Business", - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, дерегуляция в Украине должна быть направлена на повышение качества и сокращение количества регуляций, а государственные услуги должны стать более доступными.

"С одной стороны, мы должны все регуляции сделать понятными и устранить лишнее, с другой стороны - государственные услуги должны быть доступными, а большинство из них - дистанционным", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, по оценке Минэкономразвития, Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018, который будет опубликован этой осенью, на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 миллиард долларов инвестиций в страну ежегодно.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже зарегистрированы в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.