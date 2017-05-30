Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 10 позиций

Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018, который будет опубликован этой осенью, на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 миллиард долларов инвестиций в страну ежегодно.

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Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на брифинге в Киеве.

"Мы ожидаем, что в этом году мы прыгнем в рейтинге легкости ведения бизнеса приблизительно на 10 мест. Я призываю к этой цифре относиться с определенной осторожностью, потому что нам нужно убедиться, что все изменения вошли в рейтинг, что все они были оценены так, как мы понимаем методологию, чтобы в этой методологии не произошло каких-либо изменений. На рейтинг также влияют относительные успехи других стран… Если данные по плюс 10 мест в рейтинге будут подтверждены, мы бы хотели видеть дополнительно 1 миллиард долларов инвестиций в страну ежегодно», - сказал Нефедов.

По словам главы Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука, присутствовавшего на брифинге, Украина может подняться в рейтинге за счет облегчения процедур регистрации бизнеса, доступа бизнеса к электросетям, регистрации собственности, сокращения перечня товаров двойного назначения, а также прогресса в регулировании строительства.

"Прогресс в этих сферах, если он будет отображен в рейтинге, сможет существенно улучшить позицию Украины", - подчеркнул Гончарук.

В свою очередь заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, также присутствовавший на брифинге, отметил, что упрощение выдачи разрешений на строительство и сокращение паевого взноса застройщиков до 2% с 10% также позволят достичь улучшения позиции Украины в рейтинге.

"В строительной отрасли мы по рейтингу традиционно отстаем. Но в этом году ситуация должна значительно улучшиться", - сказал Парцхаладзе.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже зарегистрированы в парламенте, а часть должны быть утверждены правительством.