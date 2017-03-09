Всеукраинские объединения работодателей подписали меморандум о правопреемстве нового представительского органа

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан на заседании нового СПО в Киеве.

«Это меморандум, который еще раз подтверждает, что, исходя из нашей общей ответственности за состояние дел в государстве, работодатели консолидируются, чтобы увеличить результативность и ответственность сторон в рамках социального диалога», - сказал первый заместитель главы СПО, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

По его словам, приоритетами деятельности СПО в 2017 году должны стать облегчение доступа бизнеса к кредитным ресурсам, повышение прозрачности тарифообразования на энергоресурсы и железнодоржные грузоперевозки, а также урегулирование земельных отношений.

«Наша общая задача - обеспечить гармоничное социально-экономическое развитие», - подчеркнул Кинах.

При этом представители объединений работодателей приняли решение к следующему заседанию подготовить предложения по приоритетам деятельности СПО в сферах фискальной политики, дерегуляции, экспортно-импортных операций, антимонопольной политики, госзакупок, социально-трудовых отношений и регулировании различных отраслей экономики.

Как сообщал УНИАН, представители всеукраинских объединений работодателей 24 февраля 2017 года приняли решение о создании нового совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне (СПО). Правительство 23 августа прошлого года заключило трехстороннее Генеральное соглашение с профсоюзами и работодателями, призванное начать новую историю взаимодействия в отношении социально-экономической политики государства, развития национальной экономики и создания условий для труда граждан. Соглашение состоит из трех разделов (повышение конкурентоспособности национального производителя и обеспечение роста занятости; оплата, условия, охрана труда и социальная защита работников; социальный диалог), общего, заключительных положений и 7 приложений.